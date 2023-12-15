العالم اليوم - النشاط الصناعي الألماني ينكمش بأسوأ من المتوقع في ديسمبر

انتم الان تتابعون خبر النشاط الصناعي الألماني ينكمش بأسوأ من المتوقع في ديسمبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 ديسمبر 2023 01:26 مساءً - سجل النشاط الصناعي في ألمانيا انكماشا بأسوأ من التوقعات خلال ديسمبر الجاري، وذلك بالتزامن مع تقرير صدر عن المركزي الألماني أشار إلى أن اقتصاد البلاد قد ينكمش خلال العام الجاري.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي الألماني خلال ديسمبر مستوى 43.1، مقابل توقعات بأن يسجل المؤشر مستوى 43.2.

وقال البنك المركزي الألماني، الجمعة، إن توقعاته تشير إلى انكماش طفيف لاقتصاد البلاد هذا العام، لكنه سيقتنص نموا ضئيلا فحسب في العام المقبل.

ويأتي ذلك في ظل ضعف الطلب من الخارج والحد من الدعم الحكومي للتحول الأخضر وتضرر النشاط الاقتصادي من ارتفاع أسعار الفائدة.

ومقارنة مع التوقعات السابقة التي صدرت في يونيو، أظهرت توقعات البنك نصف السنوية لأكبر اقتصاد في أوروبا انكماشا أقل قليلا من المتوقع في 2023، لكنه أيضا قلص كثيرا حجم الانتعاش المتوقع في 2024.