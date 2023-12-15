العالم اليوم - حرب غزة في يومها الـ70.. القصف يصل إلى أقصى الجنوب

انتم الان تتابعون خبر حرب غزة في يومها الـ70.. القصف يصل إلى أقصى الجنوب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 ديسمبر 2023 01:26 مساءً - دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الجمعة، يومها الـ70، في ظل استمرار القصف والاشتباكات من شمالي القطاع إلى جنوبه، الذي يشهد للمرة الأولى منذ بدء الحرب اشتباكات، وذلك مع سقوط مئات الفلسطينيين بين قتيل وجريح من جراء نيران الجيش الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بأن القصف الإسرائيلي أدى اليوم إلى "ارتقاء مئات الشهداء والجرحى، في قصف إسرائيلي متواصل على عدة مناطق في قطاع غزة".

وأضافت أن القصف الإسرائيلي تركز على على مدينة غزة، حيث سقط العدد الأكبر من الضحايا.

ونقلت عن مصادر قولها إن طائرات إسرائيلية مسيّرة أطلقت نيرانا صوب الفلسطينيين في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، مما أدى إلى قتل 15 فلسطينيا.

"ولم تتمكن سيارات الإسعاف لم تتمكن من الوصول للشهداء والجرحى، نتيجة تواصل القصف"، وفقا لـ"وفا".

وقصفت المدفعية الإسرائيلية منازل مأهولة في الحي، مما أدى إلى سقوط قتلى، كما دمرت الطائرات الحربية سوق البسطات الشعبية في حي الشجاعية، مما أدى إلى قتل 9 وإصابة 25 آخرين.

وامتد القصف إلى أحياؤء الدرج والنصر والشيخ رضوان في المدينة، وهو ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا.

وذكرت "وفا" نقلا عن مصادر محلية أن "جيش الاحتلال ينفذ إعدامات ميدانية، حيث أعدم 5 مواطنين على الأقل بينهم رجل مسن، واعتقل 15 مواطنا، عقب تجريدهم من ملابسهم".

وتقول وزارة الصحة في غزة إن الحرب الإسرائيلية على القطاع قتلت حتى الآن 18787 شخصا، وأصابت نحو 50900 جريح، في حصيلة غير نهائية.

قصف واشتباكات في الشمال والجنوب

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته دمرت بنية تحتية لحركة حماس على الحدود مع مصر.

وذكر أن هذه المواقع تعود لجهاز الأمن الداخلي التابع للحركة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت في وقت سابق اشتباكات بين الجيش ومقاتلين فلسطينيين في رفح، التي تتعرض لقصف إسرائيلي مكثف في الساعات الأخيرة.

وهذه أول مرة تندلع فيها الاشتباكات في رفح، التي أجبر الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة بالنزوح إليها.

وطال القصف الإسرائيلي بلدة القرارة في خان يونس جنوبي القطاع.

وفي الوقت ذاته، استمرت الاشتباكات والقصف في شمالي القطاع بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

وقالت إن قصفا مدفعيا كثيفا استهدف مناطق شمالي القطاع، وطال محيط مراكز إيواء النازحين هناك.

واستمرت الاشتباكات بين الجيش والمقاتلين الفلسطينيين في بيت حانون شمالي القطاع.

مقتل قائد دبابة إسرائيلية

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي خلال معارك في جنوب قطاع غزة.

وذكر أن الجندي القتيل هو قائد دبابة.

وبهذا، يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ الهجوم البري على غزة في أواخر أكتوبر الماضي إلى 118.

دعوة لإعادة الاحتلال

ودعا وزير التراث في الحكومة الإسرائيلية، عميحاي إلياهو، إلى إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل.

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام أن هذا الاحتلال يجب أن يبدأ مع نهاية الحرب.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إلى إسرائيل، حيث أكد أنه "ليس من حق إسرائيل إعادة احتلال قطاع غزة".