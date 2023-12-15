العالم اليوم - إصابة سفينة شحن سويسرية بصاروخ باليستي أطلق من اليمن

انتم الان تتابعون خبر إصابة سفينة شحن سويسرية بصاروخ باليستي أطلق من اليمن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 ديسمبر 2023 02:24 مساءً - قال مسؤول دفاع أميركي إن صاروخا باليستيا أطلق من الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون في اليمن، أصاب سفينة شحن ترفع علم ليبيريا، الجمعة، في البحر الأحمر بالقرب من مضيق باب المندب، مما أدى إلى اشتعال النيران في السفينة.

وحدد المسؤول السفينة بأنها "إم إس سي بلاتينيوم 3"، وقال إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان أي شخص قد أصيب في الهجوم أم لا.

وأشار إلى أن مدمرة البحرية الأميركية "مايسون" في طريقها لمساعدة السفينة التي أصيبت بالصاروخ.

ويبدو أن الصاروخ كان يستهدف "الجسرة"، وهي سفينة شحن أخرى أصيبت بقذيفة في وقت سابق من الجمعة.

وتؤدي هذه الهجمات إلى تصعيد الحملة التي يشنها المتمردون الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن، والذين أعلنوا مسؤوليتهم عن سلسلة من الهجمات الصاروخية في الأيام الأخيرة والتي كادت أن تصيب سفنا في البحر الأحمر ومضيق باب المندب الاستراتيجي.

وقالت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري، إن سفينة الحاويات إم.إس.سي بلاتيوم 3 مملوكة لسويسرا وترفع علم ليبيريا، أصيبت أثناء إبحارها نحو الشمال على بعد نحو 35 كم جنوب غربي المخا باليمن.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي إن الهجوم الصاروخي على السفينة الثانية تسبب في نشوب حريق، والطاقم يعمل على إخماده.