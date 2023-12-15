العالم اليوم - بورصتا الإمارات تحققان مكاسب بدعم من صعود النفط

انتم الان تتابعون خبر بورصتا الإمارات تحققان مكاسب بدعم من صعود النفط من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 ديسمبر 2023 03:24 مساءً - أغلقت بورصتا الإمارات على ارتفاع، الجمعة، بدعم من صعود أسعار النفط وبعدما أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي أميركي، في وقت سابق من الأسبوع إلى أنه سيخفض على الأرجح تكاليف الاقتراض العام المقبل.

تتجه أسعار النفط، وهي المحرك الرئيسي لاقتصادات دول منطقة الخليج، لتحقيق أول ارتفاع أسبوعي لها في شهرين بعد توقعات إيجابية من وكالة الطاقة الدولية بشأن الطلب على النفط في العام المقبل، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا إلى 76.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 1123 بتوقيت غرينتش.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، الأربعاء، وقال رئيس البنك المركزي الأميركي جيروم باول إن دورة التشديد غير المسبوقة للسياسة النقدية ستنتهي على الأرجح في ظل انخفاض التضخم بشكل أسرع من المتوقع.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست، بما فيها الإمارات، بقرارات السياسة النقدية للمركزي الأميركي لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار الأميركي.

وفي دبي، تقدم مؤشر الأسهم الرئيسي 0.5 بالمئة، محققا ارتفاعا للجلسة الرابعة على التوالي، بقيادة مكاسب قوية لأسهم القطاع المالي، إذ ربح سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 1.5 بالمئة وزاد سهم دبي للاستثمار 3.6 بالمئة.

وحقق المؤشر مكسبا أسبوعيا 1.25 بالمئة بعد ثلاث خسائر أسبوعية على التوالي.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة، مدعوما بارتفاع سهم بنك أبوظبي التجاري بنحو اثنين بالمئة.

قال البنك أمس الخميس إنه باع حصته البالغة 80 بالمئة في شركة أبوظبي التجاري للعقارات لشركة ناين ياردز بلس القابضة في صفقة بقيمة 591 مليون درهم (160.94 مليون دولار).

وارتفع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.9 بالمئة.

وسجل مؤشر أبوظبي زيادة أسبوعية 1.03 بالمئة بعد ثلاث خسائر أسبوعية متتالية.