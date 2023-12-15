نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحوثيون يعلنون استهداف سفينتين كانتا متوجهتين إلى إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المتحدث باسم حركة انصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الجمعة، استهداف سفينتين كانتا متوجهتين إلى إسرائيل.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان: "نفذنا -بعون الله تعالى- عملية عسكرية ضد سفينتي حاويات كانتا متجهتين إلى الكيان الإسرائيلي.

- العملية استهدفت السفينتان: (MSC Alanya وMSC PALATIUM III).

تم استهداف السفينتين المتجهتين إلى الكيان بصاروخين بحريين مناسبين.

عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية وكذلك الرسائل التحذيرية النارية

- نطمئن كافة السفن المتجهة إلى كافة موانئ العالم عدا الموانئ الإسرائيلية بأنه لن يصيبها أي ضرر وعليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحًا

- لن نتردد في استهداف أي سفينة تخالف ما ورد في بياناتها السابقة

-مستمرون في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية حتى إدخال ما يحتاجه أهلنا في قطاع غزة من غذاء ودواء.

- عملياتنا انتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني وتنفيذ لتوجيهات السيد القائد واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا وأمتنا".

وهاجم الحوثيون سابق سفنا في مسارات الشحن بالبحر الأحمر، وأطلقوا طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل منذ بدء الحرب في قطاع غزة منذ أكثر من شهرين، ما يسلط الضوء على المخاوف من اتساع رقعة الصراع.

وصرحت حركة أنصار الله الحوثية أن الهجمات على السفن هي نصرة للفلسطينيين وأنها ستواصل هجماتها إلى حين وقف إسرائيل لحملتها العسكرية.