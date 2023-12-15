نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي الأسير الفلسطيني: 4420 حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ الـ7 من أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال القوات الإسرائيلية 16 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، لتصل حصيلة المعتقلين منذ 7 أكتوبر إلى 4420.

ووفقا لنادي الأسير توزعت حملة الاعتقالات على محافظات نابلس والخليل وطوباس وقلقيلية والقدس.

ورافق حملة الاعتقالات عمليات اقتحام وتنكيل واسعة واعتداءات، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، كما وقام الاحتلال بهدم منازل الأسيرين حامد صباح، وزياد الصفدي.

وبهذا ترتفع حصيلة الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين منذ الـ7 من أكتوبر الماضي إلى 4420.

واقتحمت القوات الإسرائيلية عددا من البلدات والمدن الفلسطينية فجر اليوم الجمعة، في مشهد يتكرر يوميا في الضفة الغربية، حيث وقعت مواجهات مسلحة في مدينة طوباس شمال الضفة.