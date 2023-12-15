العالم اليوم - أدنوك تشتري كامل حصة OCI في فيرتيغلوب مقابل 3.6 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 ديسمبر 2023 05:24 مساءً - قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" في بيان، الجمعة، إنها اتفقت على شراء حصة شركة OCI لإنتاج الكيماويات في "فيرتيغلوب" مقابل 3.62 مليار دولار، ومن المتوقع إتمام الصفقة في 2024.

وبموجب الاتفاق تصبح أدنوك المساهم الأكبر في "فيرتيغلوب" لإنتاج الأسمدة مما يزيد حصتها إلى 86.2 بالمئة، بينما ستبقى الأسهم الحرة المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عند 13.8 بالمئة.

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