العالم اليوم - الطاقة الدولية: استثمارات الطاقة يجب أن تسترشد باتفاق COP28

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 ديسمبر 2023 06:28 مساءً - قال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، الجمعة، إن استثمارات الطاقة ينبغي أن تسترشد باتفاق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) لتعجيل التحول بعيدا عن استخدام الوقود الأحفوري في هذا العقد.

وأضاف بيرول لوكالة رويترز "بعد كوب28، يجب على الحكومات والشركات والمستثمرين أن يبلغوا الناس في أنحاء العالم بالتحركات التي يتخذونها لإبعاد العالم عن (استخدام) الوقود الأحفوري".

واتفقت الحكومات في وقت سابق هذا الأسبوع في قمة المناخ في دبي على التحول عن استخدام الوقود الأحفوري لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ.

وذكر بيرول أن الدول تزيد من "إقامة روابط واضحة بين الاستخدام المرتفع للوقود الأحفوري وحوادث الطقس المتطرفة".

وقال بيرول إن اتفاق كوب28 شمل بعض التوصيات التي كانت وكالة الطاقة الدولية تضغط من أجل تطبيقها، بما في ذلك مضاعفة سعة الطاقة المتجددة ثلاثة أمثال، ومضاعفة كفاءة الطاقة بمثلين بحلول 2030، لكن الاتفاق لم يتطرق إلى كيفية تمويل التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة في الدول النامية.

وأضاف بيرول "هذا هو التحدي الرئيسي في باكو، كوب29، والذي سيكون الأولوية القصوى التي تبحثها وكالة الطاقة الدولية مع زعماء العالم ورئاسة كوب29".

ورفعت الوكالة أمس الخميس توقعاتها لحجم الطلب على النفط في العام المقبل، مشيرة إلى أن آفاق استخدام النفط على المدى القريب تظل قوية.