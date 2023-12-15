توسكا: الاتحاد الأوروبي سيفرج عن 5 مليارات يورو من المساعدات لبولندا

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أحمد جودة - القاهرة - أفاد رئيس الوزراء البولندي الجديد دونالد توسكا، اليوم الجمعة، بأن الاتحاد الأوروبي سيفرج عن 5 مليارات يورو من المساعدات المقدمة إلى بولندا بحلول نهاية العام.

وأوضح توسكا أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تحويل أول 5 مليارات يورو إلى بولندا كجزء من التمويل الذي تم تجميده بسبب التراجع الديمقراطي في عهد الحكومة السابقة، وحزمة القوانين التي أقرتها واعتبرها الاتحاد انتهاكا للفصل الديمقراطي بين السلطات.

وأضاف توسكا أن المليارات الخمسة تحول إلى بولندا بشكل رمزي وفي الوقت المناسب لعيد الميلاد، مشيرا إلى "أن هذه الأموال تهدف إلى مساعدة دول الاتحاد الأوروبي على التعافي من أزمة الطاقة التي أعقبت الأزمة الأوكرانية، وتقليل اعتمادها على الوقود الروسي".

وقال توسك في مؤتمر صحفي جمعه برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسيل: "هذه ليست مجرد هدية، هذه أموال جدية مخصصة لسيادتنا في مجال الطاقة وسنحاول إنفاق هذه الأموال بسرعة وحكمة".

وأشار إلى أنه سيتوجب على الحكومة البولندية اتخاذ مزيد من الإجراءات الإصلاحية وضمان استعادة سيادة القانون في البلاد لصرف باقي الأموال.

وتابع: "نعلم أن سيادة القانون مهمة للغاية ويتعلق الأمر بمكانتنا في أوروبا، إن الأمر يتعلق بقيمنا المشتركة"، مضيفا أن المحامين والمدعين العامين والقضاة والمواطنين البولنديين "لم يوافقوا أبدا على بولندا دون سيادة القانون، وحاول الجميع معالجة هذه القضية".

ومن جانبها قالت فون دير لاين: "أرحب بالتزامكم بوضع سيادة القانون على رأس جدول أعمال حكومتكم وبتصميمكم على معالجة جميع المخاوف التي أعربت عنها المحكمة الأوروبية والمفوضية على مدى السنوات الماضية".