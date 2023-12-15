نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية الفلسطيني: نسعى لتفادي المجاعة في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، إن إسرائيل تهدف إلى تدمير فلسطين والقضاء عليها، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأضاف «المالكي»: «نبحث عن وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ونسعى لتفادي المجاعة في غزة»، مؤكدا أن ما يحدث في الضفة الغربية أمر خطير.

وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني أن ما يحدث في الضفة الغربية أمر خطير، مشيرًا إلى أننا نبحث عن وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار إلى أنه يجب منع أي تطور في الموقف بالضفة الغربية، مؤكدًا أن التصعيد يتسبب في زيادة المشكلة والنزاع ولا يبشر بحل.