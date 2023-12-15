نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيش الاحتلال: ندفع ثمنا كبيرا في غزة وأهدافنا استعادة المحتجزين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن جيش الاحتلال قال إننا ندفع ثمنا كبيرا في غزة وأهدافنا استعادة المحتجزين.

ويعاني سكان غزة شحا شديدا يكاد يكون انقطاعا تاما للمواد التموينية، بسبب الحصار المفروض عليها، وعدم تمكن المساعدات من الوصول، فضلا عن عدم تمكنهم من سحب الأموال من الصرافات الآلية، بسبب خروجها عن العمل، بعد توغل آليات الاحتلال الواسع.

وتوجه المواطنون إلى المناطق الغربية في مدينة غزة، بسبب القصف الشديد في المناطق الشرقية، حيث يشهد مربع مجمع الشفاء والرمال الغربي اكتظاظا كبيرا في أعداد النازحين.