نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك يعلق بعلامتين على القرار الأمريكي الأخير بشأن أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على منشور المخرج روبي ستاربوك على منصة "إكس"، بعلامتي تعجب حول الموافقة على ميزانية الدفاع الأمريكية 2024 مع تخصيص الموارد المالية لأوكرانيا.

وكتب المخرج روبي ستاربوك على منصة "إكس": "تهانينا للجميع، أغلبية الجمهوريين في مجلس النواب صوتوا لصالح: المزيد من التجسس دون إذن قضائي على الأمريكيين، والمزيد من قضايا الإجهاض الممولة من دافعي الضرائب، والمزيد من $$$ لأوكرانيا.. خيانة كاملة مع مثل هولاء الجمهوريين، من يحتاج إلى الديمقراطيين؟، هذا جنون".

وأظهرت نتائج التصويت أن مجلس النواب أيد مشروع ميزانية الدفاع الأمريكية، للعام المالي 2024 بقيمة 883.7 مليار دولار. حيث وافق 310 مشرعين، وعارضه 118.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اجتماع مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، سابقا، أنه وقع مرسوما بتخصيص حزمة مساعدات جديدة بقيمة 200 مليون دولار لكييف.