العالم اليوم - "الكاف" يصدر تعديلا للمنتخبات المشاركة بكأس أمم إفريقيا

انتم الان تتابعون خبر "الكاف" يصدر تعديلا للمنتخبات المشاركة بكأس أمم إفريقيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 ديسمبر 2023 12:28 صباحاً - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) يوم الجمعة أنه سيتم السماح لكل منتخب بأن يضم 27 لاعبا في قائمته لبطولة كأس أمم إفريقيا المقررة في كوت ديفوار العام المقبل.

ويقل عدد اللاعبين في قائمة كل منتخب بذلك بفارق لاعب واحد عن النسخة الماضية التي أقيمت في الكاميرون عام 2022، حيث كان يتم السماح بأن تضم القائمة 28 لاعبا.

وكانت نسخة الكاميرون قد شهدت زيادة عدد لاعبي قائمة كل منتخب إلى 28 لاعبا بعد أن كانت القائمة تضم 23 لاعبا في النسخ السابقة، وذلك بسبب جائحة كورونا.

وأوضح "الكاف" أنه سيتم السماح باختيار 23 لاعبا فقط من بين 27 لقائمة كل منتخب في كل مباراة بنهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة، التي تنطلق منافساتها في 13 يناير 2024.

ويتناقض قرار "الكاف" مع القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في أكتوبر الماضي، حيث أعلن وقتها تقليص عدد اللاعبين في قائمة كل منتخب لبطولة كأس أمم أوروبا 2024 التي تنطلق في يونيو المقبل.

وفي النسخة الماضية من بطولة أوروبا التي أقيمت في منتصف عام2021، تم السماح بأن تضم قائمة كل منتخب 26 لاعبا بسبب جائحة كورونا، لكن تقرر تقليص العدد إلى 23 لاعبا في النسخة المقبلة.

وكذلك تشهد بطولة كأس آسيا التي تنطلق في قطر في يناير المقبل مشاركة 23 لاعبا في قائمة كل منتخب.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قد سمح باستدعاء 26 لاعبا في قائمة كل منتخب في كأس العالم 2022 التي استضافتها قطر، نظرا لإقامة منافسات البطولة في منتصف الموسم الكروي.