نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شولتس يواجه سيلا من الانتقادات على "X" بعد تعليقه على بوتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد مستخدمو شبكة التواصل الاجتماعي "X" المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينتظر تراجع قوة أوروبا، وبالتالي التوقف عن دعم نظام كييف.

وتعليقا على ذلك كتب فايزر ألبتراوم: أنا شخصيا لا أهتم بأوكرانيا. هكذا كان الوضع بالنسبة لي، وسيبقى كذلك.

وكتب رجل الأعمال الألماني الفنلندي والمالك السابق لموقع تبادل الملفات Megaupload: ألمانيا تتراجع بسبب أولاف شولتس. وأوروبا تتراجع بسبب أورسولا فون دير لاين.

وعلق نيفير فورجيتنيكي: أنت تجبرنا على دفع المزيد مقابل الغاز والتدفئة لتمويل صراع خارجي. نشعر بالخجل لكونك المستشار. استقيل أفضل!.

وسخر روبن إيكويت قائلا: بعبارة أخرى، الأوروبيون سيواصلون دعم أوكرانيا، وسيقاتلون حتى آخر أوكراني.

ووبخت إليزابيث كاليكو المستشار قائلة: "هذه الكلمات يمكن أن تصدر من "طفل صفيق"، لا من سياسي، في موقع مستشار، يزن بعناية الإيجابيات والسلبيات.

يذكر أنه خلال القمة الأوروبية، وكما كان متوقعا، عرقلت المجر زيادة ميزانية الاتحاد الأوروبي التي تشمل 50 مليار يورو كمساعدة مالية كلية لأوكرانيا للفترة من 2024 إلى 2027.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن زعماء الاتحاد الأوروبي سيعودون لبحث هذه القضية مطلع العام 2024.