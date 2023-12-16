نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجل مصور "الجزيرة" يستذكر أباه الراحل بأغنية حزينة تتصدر حديث الناس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد الطفل زين يتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي ولكن هذه المرة بعد مقتل والده مصور الجزيرة سامر أبو دقة الذي قتل بنيران الجيش الإسرائيلي أثناء تأدية واجبه الصحفي في قطاع غزة.

وتداولت صفحات الإنترنت أغنية للطفل زين "يابا شقد مشتاق.. عذبني الفراق" والتي غناها في فترة سابقة تعبيرا منه عن الاشتياق لوالده وهو يعيش بعيدا عنه في بلجيكا، دون أن يدري أن هذا الاشتياق والفراق سيكون أبديا.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفاد مراسل RT بمقتل المصور في "شبكة الجزيرة" الزميل سامر أبو دقة، مشيرا إلى أن جثمانه وصل إلى "مجمع ناصر" الطبي في خان يونس.

ولفت مراسلنا إلى مقتل 3 من عناصر الدفاع المدني أثناء محاولتهم إنقاذ الصحفي أبو دقة في خان يونس.