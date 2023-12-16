العالم اليوم - فيديو طريف لثور يعرقل حركة القطارات في أميركا

انتم الان تتابعون خبر فيديو طريف لثور يعرقل حركة القطارات في أميركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 ديسمبر 2023 01:34 صباحاً - قالت السلطات إن ثورا طليقا شق طريقه إلى قضبان السكك الحديد في نيوارك، أكبر مدن ولاية نيوجيرسي، ما أدى إلى عرقلة سير القطارات لفترة من الوقت يوم الخميس قبل أن يتم الإمساك به.

ووقف الثور ذو اللون البني المحمر والقرون الطويلة داكنة الاطراف على القضبان في محطة نيوارك بن، ما دفع الشرطة إلى وقف سير القطارات بين نيوجيرسي ومحطة نيويورك بنسلفانيا لنحو الساعة.

ثم حاصرت عناصر الشرطة الثور في منطقة مسيجة على بعد نحو 4.8 كيلومترات من المحطة، بحسب بيان صادر عن مدير السلامة العامة في نيوارك، فريتس فراجيه، الذي أضاف أنه تم إرسال الثور إلى محمية حيوانات محلية، كما ذكر أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ولم يتضح على الفور كيف أصبح الثور طليقا، ومن هو مالكه، وأي تفاصيل أخرى بشأنه.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يعثر فيها على ثور طليق في نيوارك، ففي عام 2006 استغرق الأمر من السلطات 10 ساعات للإمساك بثور كان يتجول في المدينة، وفق شبكة إن بي سي نيوز، التي أضافت أنه قبل عامين من ذلك، هرب ثور من الذبح وتجول في أنحاء نيوارك قبل أن يتم الإمساك به.