نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سنغافورة تطلق اسم سلطان عمان هيثم بن طارق على إحدى زهور الأوركيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان بزيارة حديقة الأوركيد الوطنية بالعاصمة سنغافورة.

وشهد مراسم تسمية إحدى زهور الأوركيد باسمه تكريمًا واعتزازًا من جمهورية سنغافورة حكومةً وشعبًا بزيارته التاريخية للجمهورية.

وقد عبّر سلطان عُمان عن تقديره الكبير لهذه اللفتة الطيّبة التي تعكس متانة العلاقات الثُّنائية بين البلدين الصديقين.

وتعدّ تسمية زهور الأوركيد بأسماء الملوك ورؤساء وقادة الدول وكبار المسؤولين في حديقة الأوركيد الوطنية بحدائق سنغافورة النباتية أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو تقليدًا متّبعًا في سنغافورة منذ أكثر من 50 عامًا.

وكانت سلطنة عُمان وجمهورية سنغافورة وقعتا على مذكرتي تفاهم في مجالات الثقافة والشباب والتنمية الاقتصادية في إطار زيارة "دولة" التي يقوم بها السُّلطان هيثم بن طارق حاليًّا إلى سنغافورة.

تعلّقت المذكرة الأولى بين وزارة الثقافة والرياضة والشباب ووزارة الثقافة والمجتمع والشباب في البلدين الصديقين بتعزيز التعاون في عددٍ من الجوانب، منها البرامج والمشروعات الثقافية وإقامة الورش المسرحية والسينمائية المشتركة ودعم مبادرات الترجمة والنشر لتسهيل نشر الأعمال الأدبية للمؤلفين في كلا البلدين وتيسير تبادل المعلومات المتعلّقة بحماية التراث الثقافي والهوية الثقافية وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

واتّصلت المذكرة الثانية بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومؤسسة التعاون السنغافورية بتعزيز وتشجيع التعاون في ترويج الاستثمار وتسهيل إجراءات التجارة والتصدير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعية وتعزيز هوية العلامة التجارية للدولة دوليًّا.

وقّع على مذكرتي التفاهم عن حكومة سلطنة عُمان قيس بن محمد اليوسف وزيرُ التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والوزير المفوض أنور بن أحمد مقيبل القائمُ بأعمال سفارة سلطنة عُمان بسنغافورة، وعن حكومة جمهورية سنغافورة ادوين تونغ وزير الثقافة والمجتمع والشباب والوزير الثاني لوزارة القانون وكونغ واي مون الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعاون السنغافورية.