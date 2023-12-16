نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المركز الثقافي الروسي بالقاهرة ينطم احتفالية بمناسبة الذكرى الـ80 للعلاقات بين البلدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينظم البيت الروسى بالقاهرة احتفالية فنية في الذكرى الـ 80 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا، بمسرح تشايكوفسكي بالتعاون مع باليه فاطيما، وتحت إشراف الدكتورة فاطيما مرزوق وبمساعدة البالرينا مريم صلاح.

ووفقا لليان عن المركز الثقافي الروسي في القاهرة، يشمل البرنامج مقتطفات من الباليه الكلاسيكي واستعراضات فنية متنوعة والرقص الحديث بالإضافة إلى باليه شهر زاد.

ومن جانبه رحب مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر بمواصلة التعاون مع باليه فاطيما الذى يمتد لـ 3 سنوات بنجاح كبير وأداء متميز من اعضاء الفرقة.

وقدمت الدكتورة فاطيما مرزوق الشكر لإدارة المركز الثقافي الروسي على إتاحة الفرصة لتقديم احتفالية فنية لفرقة باليه فاطيما وأكدت إنه من دواعي سرورنا مشاركة الأصدقاء الروس احتفالية اليوبيل ال80 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتحتفل روسيا ومصر، بذكرى مرور 80 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بينهما، إذ شهدت العلاقات الروسية - المصرية تقاربا كبيرا، في السنوات الأخيرة.

وبدأت العلاقات بين البلدين، في مثل هذا اليوم عام 1943، بين المملكة المصرية والاتحاد السوفيتي حينها.