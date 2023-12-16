نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أطباء متطوعون من قبرص يسافرون إلى رفح لتقديم المساعدة لجرحى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسلت قبرص أربعة أطباء متطوعين وأعضاء في منظمة “الأطباء المتطوعين – قبرص” إلى مصر لتقديم المساعدة الطبية وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.

ووفقا لبيان صادر عن سفارة قبرص في القاهرة، فتضم البعثة الدكتور جورج ماكريجيانيس، والدكتورة إيليني ثيوكاروس، والدكتور أندرياس كوروس، والإدارية كاتيا كريستودولو، الذين سوف يشرعون في رحلتهم من مطار لارنكا إلى مطار العريش الجوي في مصر.

وفي البداية، سيقوم الأعضاء الأربعة بتسليم 10 أطنان من الإمدادات الصيدلانية التي تبرعت بها شركة الأدوية القبرصية إلى الهلال الأحمر المصري.

وبعد ذلك، سينخرط الأطباء المتطوعرن في أنشطة إنسانية في منطقة رفح بهدف تقديم المساعدة للسكان المدنيين في قطاع غزة.