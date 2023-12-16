نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتساع رقعة الحرب في السودان واشتباكات عنيفة في "عاصمة النزوح" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سادت حالة من الذعر بين سكان مدينة ود مدني، المعروفة بـ "عاصمة النزوح"، خلال الساعات الماضية بسبب سماع دوي إطلاق نار عنيف ورؤية أعمدة الدخان تتصاعد في الجزء الشرقي من المدينة.

تم تنفيذ هجوم من قبل قوات الدعم السريع من جهتين، حيث استخدموا نحو 400 سيارة عسكرية، وفقًا للمعلومات الأولية.

قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها علي جسر حنتوب

أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على جسر حنتوب، الذي يربط معظم مدن شرق السودان بالعاصمة الخرطوم، وزعمت أنها أسقطت طائرة "ميغ" تابعة للجيش، ومع ذلك، نفت مصادر في الجيش هذه الأنباء وأكدت أنه تم التصدي للهجوم.

بعيدًا عن التقارير التي تتحدث عن تطورات العمليات في مدينة ود مدني، والتي تبعد نحو 180 كيلومترًا عن الخرطوم وتُعد من أهم المراكز الاقتصادية في السودان، نجد أن الآلاف من السكان لم يجدوا خيارًا سوى النزوح جنوبًا.

يُشير هذا النزوح إلى استراتيجية توسيع رقعة الحرب الحالية في مناطق مختلفة من البلاد.

توسيع رقعة الحرب في السودان

ووفقًا للخبير العسكري أمين إسماعيل مجذوب، فإن استراتيجية توسيع رقعة الحرب تهدف على الأرجح إلى تخفيف الضغط على قوات الدعم السريع في الخرطوم واستنفاذ قوات الجيش من خلال فتح جبهات جديدة، وأشار مجذوب إلى أن فتح جبهات جديدة سيكلف الكثير من الناحية الميدانية ويعرض أطراف أخرى للخطر.

تأثرت أقاليم كردفان ودارفور والجزيرة والنيل الأبيض بشدة بالقتال في الخرطوم، حيث شهدت معارك عنيفة خلال الأسابيع الماضية في مناطق مختلفة من تلكالمناطق، أدى القتال العنيف إلى تشريد العديد من السكان وتسبب في تدهور الوضع الإنساني في تلك المناطق.

تواجه السودان تحديات كبيرة في مواجهة الصراعات الداخلية التي تنتشر في أنحاء البلاد. يتطلب الأمر تعزيز الحوار والمصالحة الوطنية وبناء مؤسسات قوية لتعزيز الاستقرار والسلام. يحتاج السودان أيضًا إلى الدعم الدولي للتعامل مع التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجهها.

تندعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي جهود السودان في تحقيق الاستقرار والسلام. تعمل المنظمات الإنسانية على تقديم المساعدات الضرورية للنازحين والمتضررين من النزاعات. يجب أن تتبنى الحكومة السودانية إصلاحات شاملة لتلبية احتياجات الشعب والعمل على تعزيز العدالة وحقوق الإنسان.

في النهاية، يجب أن يتم التركيز على التسوية السياسية والحوار لإنهاء النزاعات الداخلية في السودان. يجب على جميع الأطراف المعنية التعاون من أجل بناء مستقبل مستدام وسلمي للسودان.