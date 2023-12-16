العالم اليوم - ستاندرد اند بورز 500 يسجل أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ 2017

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 ديسمبر 2023 10:26 صباحاً - سجل المؤشر الأميركي "ستاندرد اند بورز 500" مكاسب للأسبوع السابع على التوالي في أطول سلسلة مكاسب أسبوعية له منذ عام 2017.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون وليامز، الجمعة، إنه من السابق لأوانه الحديث عن خفض أسعار الفائدة، مما حد من نبرة التفاؤل.

وتأتي تصريحات وليامز بعد ان أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على معدلات الفائدة دون تغيير في اجتماعه خلال ديسمبر الجاري.

تحركات الأسهم

خلال الأسبوع الماضي، سجلت مؤشرات الأسهم الأميركية ارتفاعا جماعيا، حيث صعد المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 2.49 بالمئة، ليصل إلى مستوى 4719.19 نقطة ويكمل أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية منذ عام 2017.

كما ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 2.92 بالمئة خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى مستوى 37305.16 نقطة.

وسجل المؤشر "ناسداك" المجمع ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 2.85 بالمئة، ليصل إلى 14813.92 نقطة.

وخلال آخر جلسات الأسبوع، الجمعة، أغلق المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" منخفضا 4.52 نقطة أو ما يعادل 0.10 بالمئة، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 52.36 نقطة أو 0.25 بالمئة.

كما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 35.59 نقطة أو 0.10 بالمئة.