العالم اليوم - بالفيديو.. حريق في مصفاة نفط بمدينة أصفهان الإيرانية

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. حريق في مصفاة نفط بمدينة أصفهان الإيرانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 ديسمبر 2023 10:26 صباحاً - ذكرت وكالة أنباء "إيرنا" الرسمية، أن حريقا اندلع في وحدة لتقطير النفط الخام في مصفاة بمدينة أصفهان وسط إيران، السبت.

وقالت الوكالة: "اندلع حريق في إحدى وحدات النفط الخام بمصفاة أصفهان، وأرسل أفراد إنقاذ إلى المكان".

وذكرت وكالة "مهر" شبه الرسمية نقلا عن مسؤول كبير في أصفهان، أنه لم يصب أحد في الحريق الذي تم إخماده.

وقال المسؤول إن النيران شبت في الأنابيب عند مدخل الوحدة 3 في المصفاة، ولم يذكر سبب اشتعال النار في الأنابيب.