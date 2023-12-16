نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اندلاع حريق في مصفاة نفط في مدينة أصفهان بإيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة ‏رويترز، اليوم السبت، نقلا عن وسائل إعلام إيرانية، باندلاع حريق في مصفاة نفط في مدينة أصفهان.

وفي سياق آخر، بدأت عملية تبادل الأسرى، وتم خلالها الإفراج عن 150 أسيرة ومن الأسرى الأطفال مقابل 50 من المستوطنين نسوة وأطفالا.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، آلاف الأطنان من القنابل المتفجرة التي أبادت مناطق كامل داخل المخيم، وأسقطت أكثر من 400 شهيد ومصاب جراء المجزرة التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني.

وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.