العالم اليوم - مصر.. إسقاط جسم طائر قبالة ساحل مدينة دهب

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 ديسمبر 2023 12:24 مساءً - أسقطت الدفاعات الجوية المصرية، السبت، جسما طائرا بعد أن رصدته قبالة ساحل قبالة ساحل البحر الأحمر، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

ونقلت عن مصادر وصفتها بالرفيعة أن الجسم الطائر تم رصده قرب مدينة دهب، التي تقع في محافظة جنوب سيناء.

وأوضحت أن فرق تحقيق مصرية توجهت إلى مكان سقوط الجسم على بعد نحو كيلومتر ونصف الكيلومتر عن ساحل دهب.