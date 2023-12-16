العالم اليوم - لوفتهانزا تستأنف رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 ديسمبر 2023 12:24 مساءً - أعلنت شركة الخطوط الجوية "لوفتهانزا" الجمعة، استئناف رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت، بعد تعليقها على خلفية التصعيد في غزة.

واستأنفت الشركة الألمانية رحلاتها إلى بيروت الجمعة، بعد تعليقها في 13 أكتوبر.

وقالت الشركة التي تمتلك أيضًا الخطوط الجوية النمسوية والخطوط السويسرية، "ستوفر شركات الطيران التابعة للمجموعة ما مجموعه 20 رحلة أسبوعية من وإلى تل أبيب".

ولفتت لوفتهانزا إلى أن الرحلات المبرمجة إلى تل أبيب اعتبارا من 8 يناير، تعادل 30 بالمئة من النسق المعتاد قبل الحرب.

وكانت المجموعة قد علقت رحلاتها من وإلي تل أبيب بسبب "الوضع الأمني" في المنطقة، الناجم عن التصعيد في غزة في 7 أكتوبر.

وأشارت لوفتهانزا الجمعة إلى أن "الأمن يمثل دائما أولوية قصوى" وأن المجموعة "تراقب عن كثب الوضع الأمني في إسرائيل".

وأعلنت الخطوط الجوية السويسرية في بيان منفصل استئناف رحلاتها إلى بيروت اعتبارا من السبت.

وفي ما يتعلق برحلاتها إلى تل أبيب، أوضحت أنه "بعد إجراء فحص شامل للوضع، ترى الشركة أنه تم توفير ضمانات أمنية كافية لاستئناف الخدمة الجوية" اعتبارا من 8 يناير.