وزير الدفاع الألماني يدعو إلى استئناف الخدمة العسكرية الإلزامية في بلاده

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أحمد جودة - القاهرة - دعا وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إلى استئناف الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا، معتبرا أن قرار تعليقها في الماضي كان خطأ.

وقال بيستوريوس في مقابلة مع "فيلت": "أنا أفكر في جميع الخيارات، في وقت من الأوقات، كانت هناك ظروف تسمح بتعليق الخدمة العسكرية الإلزامية، لكن ذلك كان خطأ".

وفي وقت سابق، أكد بيستوريوس، أنه يجب على أوروبا الاستعداد لمواجهة التهديدات العسكرية الجديدة، ولدى الدول الأوروبية 5-8 سنوات لتعزيز إمكاناتها الدفاعية.

وأضاف الوزير: "لدينا 5 - 8 سنوات لتعويض المفقود في مجالات القوات المسلحة والصناعة العسكرية والمجتمع".

وشدد بيستوريوس على أن أوروبا قد تصطدم بتحديات عسكرية جديدة بحلول نهاية هذا العقد مع تحول تركيز الولايات المتحدة إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ.