تشييع مصور الجزيرة سامر أبو دقة

القدس المحتلة ـ ا.ف.ب: شارك عشرات الصحفيين في تشييع مصوِّر قناة الجزيرة القطرية سامر أبو دقة في خان يونس، الذي استُشهد أول أمس في غارة إسرائيلية، وفق ما أفاد صحفيو وكالة الصحافة الفرنسية.

وأقام المشيِّعون الصلاة على أبو دقة، وهو من مواليد عام 1978، في كبرى مُدُن جنوب القطاع. وسجِّي الجثمان مكفَّنًا ووضعت عليه خوذته وسترته الواقية من الرصاص التي كُتب عليها «صحافة».

وكانت القناة أعلنت الجمعة استشهاد أبو دقة في قصف إسرائيلي وإصابة زميله المراسل وائل الدحدوح الذي كان معه خلال تغطيتهما سقوط شهداء وجرحى إثر قصف طاول مدرسة وسط خان يونس.

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