العالم اليوم - صادرات صناعات التكنولوجيا بكوريا الجنوبية ترتفع 7% في نوفمبر

انتم الان تتابعون خبر صادرات صناعات التكنولوجيا بكوريا الجنوبية ترتفع 7% في نوفمبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 ديسمبر 2023 07:22 مساءً - ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 7.6 بالمئة في شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يمثل تحولاً بعد انخفاضها لمدة 16 شهرًا على التوالي.

وأظهرت بيانات لوزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا الجنوبية، أن الشحنات الخارجية لمنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصلت إلى 17.9 مليار دولار الشهر الماضي، مقارنة بنحو 16.6 مليار دولار العام الماضي.

وأوضحت البيانات، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن الرقم الشهري سجل زيادة للمرة الأولى منذ يونيو من العام الماضي، حيث انتعشت صادرات أشباه الموصلات بعد انخفاضها لمدة 15 شهرا متتالية.

وأشارت إلى أن واردات البلاد من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تراجعت في أكتوبر بنسبة 10.9 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 11.4 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري بقيمة 64.4 مليار دولار في هذا القطاع.

وبلغت صادرات الرقائق 9.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 10.7 بالمئة على أساس سنوي، حيث قفزت مبيعات رقائق الذاكرة بشكل كبير، بنسبة 36.4 بالمئة.

وارتفعت صادرات الهواتف المحمولة بنسبة 12.2 بالمئة لتصل إلى 1.6 مليار دولار لكن صادرات أجهزة الكمبيوتر ومعدات الاتصالات انخفضت بنسبة 22.7 بالمئة و21.6 بالمئة لتصل إلى 750 مليون دولار و210 مليون دولار على التوالي.