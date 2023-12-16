العالم اليوم - حدادا على أمير الكويت.. تأجيل فعاليات موسم أعياد البحرين

انتم الان تتابعون خبر حدادا على أمير الكويت.. تأجيل فعاليات موسم أعياد البحرين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 ديسمبر 2023 07:22 مساءً - أعلنت مملكة البحرين تأجيل كافة فعاليات موسم أعياد البحرين المقررة مساء السبت واليومين التاليين على أن تستأنف في تاريخ 19 ديسمبر الجاري، بعد إعلان الحداد على أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وبذلك سيتم تأجيل كافة فعاليات القرية التراثية، وفيستفال سيتي وليالي المحرق، وإغلاقها أمام الجمهور حتى انتهاء فترة الحداد الرسمي.

كما تقرر تأجيل عروض الألعاب النارية المقررة احتفاءً بالعيد الوطني هذا المساء في حلبة البحرين الدولية حتى يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر، كما سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في وقتٍ لاحق.

وجرى إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في مملكة البحرين لمدة 3 أيام اعتبارًا من، السبت، على روح الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل.