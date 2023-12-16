نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: قصفنا أهدافا في لبنان ردا على عمليات إطلاق نار تجاه إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، أنه رصد ثلاث عمليات إطلاق نار من لبنان، وأنه رد بقصف مدفعي باتجاه عدد من الأهداف داخل الأراضي اللبنانية.

وقال الجيش في قناته على "تلجرام": "بعد ورود تقارير عن انطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل، تم تسجيل ثلاث عمليات إطلاق نار من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، وتقصف مدفعية الجيش مصادر إطلاق النيران".

وأضاف البيان: "قصفت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي منذ فترة قصيرة عددا من أهداف حزب الله، بما في ذلك المجمعات العسكرية ومواقع الإطلاق والبنية التحتية الإرهابية".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أيضا أنه في وقت سابق من اليوم، استهدف اثنين من المشتبه بهم الذين كانوا يعملون في منطقة موقع إطلاق معروف لحزب الله.

وفي وقت سابق، أكد النائب في كتلة "الوفاء للمقاومة" (حزب الله) في البرلمان اللبناني أن "الحزب يرد على التصعيد الإسرائيلي بضربات نوعية جديدة سواء بطبيعة الأسلحة أو المواقع المستهدفة".

وأعلن "حزب الله" الأسبوع الماضي استهداف جنود ومواقع إسرائيلية بأسلحة مناسبة وصواريخ "بركان" ومسيرات، وأفادت مراسلتنا بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على عدة مناطق في جنوب لبنان، تزامنا مع قصف مدفعي عنيف.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.