العالم اليوم - تحذيرات روسية بشأن حظر محتمل لتصدير الوقود النووي إلى أميركا

انتم الان تتابعون خبر تحذيرات روسية بشأن حظر محتمل لتصدير الوقود النووي إلى أميركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 ديسمبر 2023 08:19 مساءً - وجهت شركة "تينيكس" الروسية تحذيرا إلى عملائها في الولايات المتحدة من أن موسكو قد تتجه لمنع تصدير الوقود النووي إلى واشنطن.

وأوضحت شركة اليورانيوم الروسية الملموكة للدولة، بأن قرار الكرملين قد يأتي كخطوة استباقية ضد الولايات المتحدة إذا ما وافق المشرعون في واشنطن على تشريع يحظر واردات الوقود النووي الروسية، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ.

وذكر التقرير أن شركة "تينيكس" في الولايات المتحدة الأميركية قد طلبت من شركات الكهرباء الأميركية بما فيها "كونستليشن إنرجي" و" ديوك إنرجي" و"دومينيون إنرجي" الاستعداد لقرار من هذا النوع، مشددا على أن موسكو لم تتخذ قراراً نهائياً بهذا الشأن بعد.

من جهة أخرى، ذكر المكتب الإعلامي لشركة "روساتوم"، بحسب بلومبرغ، أن شركة "تينيكس" تنفي بالكلية المعلومات التي وصفتها بـ"غير الصحيحة"، والتي ترتبط بالتحذيرات من حظر استباقي روسي محتمل على إمدادات اليورانيوم المخصب إلى أميركا.

أشار البيان إلى أنه " لم يصدر عن تينيكس ولا أي من شركاتها التابعة إخطارات من هذا النوع لعملائها الأجانب"، موضحاً أن الشركة تفي بجميع التزاماتها التعاقدية وستستمر في ذلك.