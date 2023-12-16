العالم اليوم - قبل مونديال الأندية.. مانشستر سيتي يهدر فوزا في متناوله

انتم الان تتابعون خبر قبل مونديال الأندية.. مانشستر سيتي يهدر فوزا في متناوله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 ديسمبر 2023 08:19 مساءً - أهدر مانشستر سيتي حامل اللقب فوزا كان في متناوله عندما تقدم على ضيفه كريستال بالاس 2-صفر حتى ربع ساعة من نهاية المباراة قبل أن يكتفي بالتعادل 2-2 السبت ضمن المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفقد سيتي الذي يتحضر لمشاركته الأولى على الإطلاق في مونديال الأندية في السعودية، نقطتين ثمينتين وبقي رابعا برصيد 34 نقطة علما بأنه سيطر على مجريات اللعب تماما في حين سدد بالاس كرتين بين الخشبات الثلاث جاء منها الهدفان.

ويتخلف سيتي بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول المتصدر، الذي يستضيف مانشستر يونايتد السابع الأحد.

استمر غياب مهاجم مانشستر سيتي المهاجم النروجي العملاق إرلينغ هالاند لإصابة في قدمه، بعد أن غاب متصدر ترتيب هدافي بريميرليغ برصيد 14 هدفاً هذا الموسم عن المباراة الأخيرة التي فاز فيها فريقه على لوتون تاون 2-1 الأحد في الدوري، كما لم يخض المباراة التي تغلب فيه فريقه على "رد ستار" الصربي 3-2 الأربعاء، ضمن دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، دخل بالاس الذي فاز مرتين على سيتي في عقر دار الأخير في آخر 5 زيارات له، المباراة في وضع لا يحسد عليه بعد أن حصد نقطة واحدة في آخر 5 مباريات.

مباريات أخرى

وعوّض نيوكاسل خيبة خروجه من دوري أبطال أوروبا بعد خسارته على أرضه أمام ميلان الإيطالي 1-2 منتصف الأسبوع، بفوزه على ضيفه فولهام 3-صفر.

وتغلب تشلسي على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين سجلهما كول بالمر (54) والسنغالي نيكولا جاكسون (61).

وتم إلغاء مباراة بورنموث ولوتون تاون بعد توقفها في الدقيقة 65، بعد 6 دقائق من سقوط توم لوكير لاعب لوتون على أرض الملعب وكانت النتيجة تشير للتعادل 1-1.