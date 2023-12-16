رئيس الإمارات يوجه بإقامة صلاة الغائب على أمير الكويت في جميع مساجد الدولة

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أحمد جودة - القاهرة - وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الامارات، اليوم السبت، بإقامة صلاة الغائب على روح الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الراحل.

وأعلن ديوان الرئاسة بالإمارات، عن أن صلاة الغائب ستقام غدا الأحد بعد صلاة الظهر في جميع مساجد الدولة.

وفاة أمير الكويت

وتوفي أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، السبت، عن عمر 86 عامًا، وفق ما أعلن الديوان الأميري.

وقال الديوان الأميري في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي: «ببالغ الحزن والأسى، ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت».

الإمارات تعلن الحداد

وكان رئيس الإمارات قد أعلن الحداد وتنكيس الأعلام ٣ أيام لوفاة أمير الكويت.