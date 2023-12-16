العالم اليوم - في ظروف غامضة.. خطف القنصل الفخري البريطاني لدى الإكوادور

انتم الان تتابعون خبر في ظروف غامضة.. خطف القنصل الفخري البريطاني لدى الإكوادور من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 ديسمبر 2023 11:28 مساءً - تعرض القنصل الفخري لبريطانيا في مدينة غواياكيل الساحلية في الإكوادور كولين أرمسترونغ في ولاية لوس ريوس في جنوب غرب البلاد، للخطف كما أفادت الشرطة السبت.

وخطف الدبلوماسي، وهو مالك شركة زراعية أيضا، في الساعات الأولى من الصباح من مزرعته في منطقة بابا، وفقما ذكرت "فرانس برس".

وقالت صحيفة "ذا صن" إن الشرطة في الإكوادور تحقق في حادثة الاختطاف التي جرى خلالها اقتياد أرمسترونغ وزوجته إلى مكان مجهول، باستخدام السيارة الخاصة بالقنصل الفخري لبريطانيا، والتي عثر عليها لاحقا.

ووفق الصحيفة فقد تعرض مسكن أرمسترونغ الذي اختطف منه للنهب والتخريب من جانب المجرمين الذين اقتادوه إلى جهة مجهولة.

وتحولت الإكوادور في الأعوام الأخيرة مركز عمليات لكارتيلات المخدرات سواء أجنبية أو محلية، مع تفشي جرائم القتل والخطف والابتزاز.

وتسيطر عصابات تتوسل العنف على سجون وأحياء في العديد من المدن والموانئ.

وازدادت نسبة جرائم القتل على المستوى الوطني أربعة أضعاف منذ 2018، بحيث قفزت من ست جرائم إلى 26 جريمة لكل مئة ألف من السكان.