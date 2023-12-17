نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الصحة تتسلم شحنة معدات طبية من ألمانيا لإسعاف مصابي الحرب بغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسلّم الدكتور محمد حساني، نائب وزير الصحة، شحنة مساعدات إنسانية طبية، وصلت من ألمانيا إلى مطار القاهرة الدولي؛ لإسعاف مصابي الحرب في غزة، الذين تستضيفهم مصر للعلاج بمستشفيات العريش والقاهرة.

وحملت الطائرة العسكرية الألمانية، التي جاءت اليوم بالمساعدات، مستلزمات ومعدات طبية، مثل حاضنات الأطفال المبتسرين، وأجهزة تنفس صناعي، وشاشات مراقبة حالة المرضى.

ووصف سفير ألمانيا لدى القاهرة، فرانك هارتمان، هذه الشحنة بأنها عبارة عن شحنة إنسانية، مقدمة من الحكومة الاتحادية الألمانية؛ لتخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته السفارة الألمانية، ويُعقد الآن بمطار القاهرة الدولي، لتسليم وزارة الصحة المصرية شحنة مستلزمات طبية لدعم المصابين في غزة.

وتستضيف مصر جرحى ومصابي الحرب الإسرائيلية في غزة، وذلك بمستشفيات العريش والقاهرة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم كافة سبل الدعم الطبي اللازم لعلاج الأشقاء.