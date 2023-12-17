نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير ألمانيا بالقاهرة: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال سفير ألمانيا بالقاهرة، فرانك هارتمان، إن بلاده تسعى لتساعد مصر في علاج مصابي غزة الذين تستضيفهم في مستشفيات العريش والقاهرة، واصفًا ذلك بأن مصر لديها التزام دؤوب بالرعاية الطبية للمرضى والجرحى من قطاع غزة.

وأضاف سفير ألمانيا بالقاهرة، أن بلاده تسعى لإنقاذ أرواح الفلسطينيين من الحرب الإسرائيلية قائلًا: نحن مقتنعون بأن حل الدولتين وحده هو الذي يمكن أن يخلق السلام الدائم في فلسطين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته السفارة الألمانية، ويُعقد الآن بمطار القاهرة الدولي، لتسليم وزارة الصحة المصرية شحنة مستلزمات طبية لدعم المصابين في غزة.

وتستضيف مصر جرحى ومصابي الحرب الإسرائيلية في غزة، وذلك بمستشفيات العريش والقاهرة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم كافة سبل الدعم الطبي اللازم لعلاج الأشقاء.