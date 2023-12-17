نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير ألمانيا بالقاهرة: ندعم غزة بالمواد الغذائية الأساسية والإمدادات الطبية تخفيفا للمعاناة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال سفير ألمانيا بالقاهرة، فرانك هارتمان، إن ألمانيا تدعم الأراضي الفلسطينية، منذ عدة سنوات لكنها خصصت أموالًا جديدة منذ ٧ أكتوبر الماضي، حيث بداية الحرب الجارية.

وأضاف "هارتمان" في مؤتمر صحفي، هذا الدعم الألماني تقوم به المنظمات الشريكة مثل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وبرنامج الأغذية العالمي، والصليب الأحمر الألماني، بتوفير المواد الغذائية الأساسية، والإمدادات الطبية، ومنتجات النظافة، إلى غزة؛ للتخفيف من معاناة الفلسطينيين.

وأوضح "هارتمان" أن إجمالي المساعدات المقدمة من ألمانيا للأراضي الفلسطينية، يرتفع إلى ١٧٩ مليون يورو، في عام ٢٠٢٣، منها ١٠٦ ملايين يورو، أموالًا جديدة تم تخصيصها منذ ٧ أكتوبر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته السفارة الألمانية، ويُعقد الآن بمطار القاهرة الدولي، لتسليم وزارة الصحة المصرية شحنة مستلزمات طبية لدعم المصابين في غزة.

وتستضيف مصر جرحى ومصابي الحرب الإسرائيلية في غزة، وذلك بمستشفيات العريش والقاهرة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم كافة سبل الدعم الطبي اللازم لعلاج الأشقاء.