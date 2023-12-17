العالم اليوم - معلول يعلّق على احتفاله "المثير" بالهدف في مرمى الاتحاد

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 17 ديسمبر 2023 01:26 صباحاً - ردّ لاعب الأهلي المصري، التونسي علي معلول، على الانتقادات التي وجهت إليه في أعقاب احتفاله بالهدف الذي أحرزه بمرمى الاتحاد السعودي، في الدور الثاني لمونديال الأندية.

وأثار احتفال معلول بالهدف الذي سجله من ركلة جزاء في الدقيقة 21 بمرمى الاتحاد، ردود فعل غاضبة من بعض مشجعي النادي السعودي، بعدما ركض اللاعب التونسي نحوهم، واضعا يديه فوق أذنيه، بطريقة رآها البعض استفزازية.

وفي حديث مع برنامج رياضي على القناة السعودية، أوضح معلول أنه لم يقصد استفزاز جمهور الاتحاد، مؤكدا أنه يحتفل دائما بهذه الطريقة بعد إحرازه للأهداف.

وأضاف معلول: "أعتذر إذا حدث أي سوء فهم. لم تكن هناك سوء نية من جانبي، ولم أقصد استفزازهم".

وبلغ الأهلي نصف نهائي مونديال الأندية الجمعة عقب فوزه على الاتحاد 3-1 في الدور الثاني على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة وسط حضور جماهيري بلغ 56 ألف مشجع.

وثأر الأهلي من خسارته أمام الاتحاد في ربع نهائي المسابقة ذاتها عام 2005 في اليابان، حين فاز الاتحاد 1-0 بهدف متأخر لنجمه محمد نور.

ويُعدّ هذا الفوز الأول للأهلي على الاتحاد ليفكّ عقدته أخيرا بعد أن تفوّق عليه الأخير في بطولة النخبة العربية 1995 بنتيجة 2-1 وفي الكأس السوبر المصري السعودي 2001 بنتيجة 3-2.

وسجّل أهداف النادي المصري، معلول وحسين الشحات وإمام عاشور، فيما سجل الفرنسي كريم بنزيمة هدف الاتحاد الوحيد، علما أن الأخير أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 45.

ويلعب الأهلي مع فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي الإثنين، فيما يواجه أوراوا ريد دايموندز الياباني نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي الثلاثاء في المواجهة الأخرى من هذا الدور.