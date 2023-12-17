جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابطين وإصابة 5 جنود في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 ديسمبر 2023 08:30 صباحاً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ضابطين اثنين في المعارك بقطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيانٍ، إنّ ضابطين اثنين قتلا مساء أمس السبت، خلال المعارك الدائرة شمال قطاع غزة.

وأشار البيان إلى إصابة جندي (متقاعد) في وحدة التنقل العملياتي من لواء الحمروم بجروح خطيرة، خلال معركة شمال القطاع، وإصابة ضابط وثلاثة جنود احتياط في الكتيبة 6623 تشكيل رأس الحربة 55 بجروح خطيرة في معركة جنوب قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي إلى 453 قتيلًا، وفق بيانات إسرائيلية.