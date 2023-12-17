نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسكو تسقط 33 مسيّرة أطلقتها أوكرانيا فوق مناطق روسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 33 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق عدة مناطق روسية.

وأضافت الوزارة على تطبيق الرسائل تيليغرام، أنه تم اعتراض الطائرات المسيرة قبل أن تصل إلى أهدافها فوق مناطق ليبيتسك وروستوف وفولجوجراد، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

ومن جانبها قالت القوات الجوية الأوكرانية، إن روسيا شنت هجوما جويا خلال الليل على أوكرانيا باستخدام صاروخ باليستي من طراز إسكندر، وصاروخ كروز وطائرات هجومية مسيرة.

وأضافت عبر تطبيق الرسائل تيليغرام، أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت الصاروخ "الكروز" و20 طائرة هجومية مسيرة. وقالت دون الخوض في التفاصيل إن صاروخ إسكندر "لم يصل إلى هدفه".