العالم اليوم - سوناك: عدد طالبي اللجوء قد يفوق قدرة بعض أنحاء أوروبا

انتم الان تتابعون خبر سوناك: عدد طالبي اللجوء قد يفوق قدرة بعض أنحاء أوروبا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 17 ديسمبر 2023 11:19 صباحاً - قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، السبت، إنه سيمارس ضغوطا من أجل إجراء إصلاحات عالمية لنظام اللجوء، محذرا من أن أنحاء من أوروبا قد تصبح غير قادرة على استيعاب تزايد أعداد اللاجئين.

ووجه سوناك في خطاب ألقاه في إيطاليا بعضا من أشد انتقاداته لنظام اللجوء العالمي بينما يحاول إحياء خطط حكومته لإرسال اللاجئين للعيش في رواندا.

وأدلى سوناك بهذه التصريحات خلال مهرجان سياسي نظمه حزب نظيرته الإيطالية جورجا ميلوني.

وقال إن بعض "الأعداء" يتعمدون "دفع الناس إلى شواطئنا لمحاولة زعزعة استقرار مجتمعاتنا".

وأضاف سوناك: "إذا لم نعالج هذه المشكلة، فإن الأعداد سوف تتزايد. ولن تكون بلداننا قادرة على استيعابها أو مساعدة أولئك الذين هم في أمس الحاجة فعلا إلى مساعدتنا".

وقال: "إذا كان ذلك يتطلب منا تحديث قوانيننا وقيادة حوار دولي لتعديل أطر ما بعد الحرب بشأن اللجوء، فيجب علينا أن نفعل ذلك".

وأعلنت بريطانيا وإيطاليا اليوم السبت خططا للاشتراك في تمويل رحلة العودة لمهاجرين عالقين في تونس، وفقا لبيانين من البلدين، لكنهما لم تحددا حجم الأموال التي سيتم تقديمها.