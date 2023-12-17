العالم اليوم - تراجع الاحتياطي الأجنبي بالأردن 1% في نهاية نوفمبر

انتم الان تتابعون خبر تراجع الاحتياطي الأجنبي بالأردن 1% في نهاية نوفمبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 17 ديسمبر 2023 01:22 مساءً - أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني، الأحد، أن احتياطي العملات الأجنبية في نهاية شهر نوفمبر الماضي تراجع واحدا بالمئة إلى نحو 17.09 مليار دولار مقارنة مع 17.26 مليار دولار في نهاية عام 2022.

وشهد الأردن تحسنا منذ بداية العام الحالي في أرقام الدخل السياحي وحوالات المغتربين في حين تراجعت الاستثمارات الأجنبية التي تؤثر في مخزون العملات للبلاد.

وفي منتصف نوفمبر الماضي، قال وزير المالية الأردني محمد العسعس إن ميزانية الأردن لعام 2024 تتوقع نموا 2.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير عن العام الماضي.

وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على مشروع ميزانية 2024، مع توقع إنفاق حكومي 12.4 مليار دينار، بزيادة تسعة بالمئة عن العام السابق.

وقال إن ميزانية 2024 تتوقع عجزا 2.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.6 بالمئة في العام السابق.