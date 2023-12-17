العالم اليوم - برعاية أميركية.. أنباء عن اتفاق ينهي أزمة "أموال غزة"

انتم الان تتابعون خبر برعاية أميركية.. أنباء عن اتفاق ينهي أزمة "أموال غزة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 17 ديسمبر 2023 02:20 مساءً - قالت القناة 12 الإسرائيلية، صباح الأحد، إن حكومة بنيامين نتنياهو والسلطة الفلسطينية توصلتا برعاية أميركية إلى اتفاق جديد بشأن تحويل إسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية، التي تجبيها من الموانئ والمعابر، الأمر الذي سيُنهي هذه الأزمة، التي تفجرت في أعقاب الحرب على قطاع غزة.

وأوضحت "القناة 12" أن الاتفاق ينص على تسليم السلطة الفلسطينية قائمة بأسماء موظفيها في قطاع غزة وسيتلقون رواتبهم منها، لتقوم إسرائيل بالتحقق بنفسها من أن القائمة لا تشمل أي شخص له علاقة بحركة حماس.

وأضافت أن المقترح قدمه مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، ووافقت السلطة بالفعل على تسليم القائمة إلى إسرائيل، منوهة إلى أن الرئيس محمود عباس كان قد ألغى منذ عام 2007 دفع أي رواتب لأي مسؤولين في الحكومة أو موظفين لهم عضوية في حركة حماس.

وزار جيك سوليفان المنطقة، نهاية هذا الأسبوع، حيث ناقش سير الحرب في قطاع غزة والخط الزمني لسير الهجوم البري.

وكانت هذه الأزمة تفجرت عندما قرر وزير المالية في حكومة نتنياهو خصم الأموال المخصصة لقطاع غزة من عائدات الضرائب الفلسطينية قبل إرسالها للسلطة، فقررت السلطة من جانبها رفض استلام هذه الأموال وأعادتها إلى إسرائيل، وقد حدث ذلك في بداية شهر نوفمبر ثم في بداية ديسمبر الجاري.