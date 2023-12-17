العالم اليوم - قناة السويس: حركة الملاحة منتظمة ونتابع توترات البحر الأحمر

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 17 ديسمبر 2023 04:21 مساءً - قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، الأحد، إن حركة الملاحة بالقناة منتظمة، و أن قناة السويس تتابع عن كثب التوترات الجارية في البحر الأحمر.

وأضاف في بيان أن الهيئة تدرس مدى تأثير التوترات الجارية في البحر الأحمر على حركة الملاحة بالقناة في ظل إعلان بعض الخطوط الملاحية عن تحويل رحلاتها بشكل مؤقت إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

وأشار في هذا الصدد إلى تحول 55 سفينة للعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح خلال الفترة من 19 نوفمبر وحتى اليوم الأحد، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بعبور 2128 سفينة خلال تلك الفترة.

وأوضح ربيع أن قناة السويس شهدت اليوم الأحد عبور 77 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 4 مليون طن، من بينها بعض السفن التابعة لخطوط ملاحية أعلنت تحويل رحلاتها مؤقتا عن قناة السويس.

وبحسب البيان، فقد عبرت اليوم ضمن قافلة الجنوب كلا من السفينة MAERSK SAIGON والسفينة CMA CGM CHRISTOPHE COLOMB والسفينة MSC FABIENNE وذلك على ضوء تواجد هذه السفن في منطقة البحر الأحمر قبل الإعلان عن توجه هذه الخطوط الملاحية لتحويل رحلاتها إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس ستظل الطريق الأسرع والأقصر حيث تصل معدلات الوفر للرحلات المتجهة عبر قناة السويس بين قارة آسيا وأوروبا من 9 أيام إلى أسبوعين وفقا لمينائي القيام والوصول.