نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأثر أمير الكويت الجديد بمراسم دفن أخيه الشيخ نواف الأحمد الصباح يثير تفاعلا على منصة "X" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأمير الكويت الجديد، الشيخ مشعل في مراسم دفن أخيه أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح.

وتناقل النشطاء مقطع فيديو يظهر مدى تأثر الأمير الشيخ مشعل على وفاة أخيه وكتبوا عبارات "دموع سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بعد صلاة الجنازة على أخيه سمو أمير البلاد الراحل في مسجد بلال بن رباح..دموع غاليه على فقد عضده وسنده".

وشيعت الكويت، اليوم الأحد، جثمان أميرها الراحل، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق بحضور أمير البلاد الجديد، الشيخ مشعل.

وتقدم أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح صفوف المصلين في صلاة الجنازة على جثمان أمير البلاد الراحل.

ونقل جثمان أمير الكويت الراحل إلى مقبرة الصليبيخات حيث ووري الثرى.