أوكرانيا وروسيا تتبادلان الهجمات بالمسيّرات.. كييف تعترض 20 وموسكو 33

بوتين يحذر من «مشكلات» مع فنلندا بعد انضمامها إلى «الأطلسي»

كييف ـ موسكو ـ وكالات: أعلنت أوكرانيا اعتراض صاروخ على الأقل و20 طائرة مسيَّرة أطلقتها روسيا، بينما أكدت موسكو إسقاط 33 مسيَّرة أطلقتها كييف، في هجمات متبادلة بين الجانبين. وأعلنت القوات الجوِّية الأوكرانية أنَّ «قوات الاحتلال الروسي شنَّت هجمات باستخدام صاروخ اسكندر وصاروخ كاي اتش-59… إضافة إلى 20 مسيَّرة هجومية من طراز شاهد» الإيرانية الصنع. وأكدت كييف أنَّ قوَّاتها أسقطت المسيَّرات وأحد الصاروخين، في حين أنَّ الصاروخ الثاني «لم يبلغ هدفه». وأشارت إلى أنَّ الصاروخين تمَّ إطلاقهما من شِبه جزيرة القرم التي ضمَّتها روسيا في 2014، ومنطقة خيرسون الأوكرانية التي تسيطر عليها موسكو، من دون أن تحدِّد ما إذا كانت الهجمات قد أدَّت إلى وقوع أضرار أو إصابات في الأرواح. من جهتها، أعلنت روسيا إحباط هجمات باستخدام 33 مسيَّرة كانت تستهدف ثلاث مناطق حدودية مع أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنَّ أنظمة الدفاع الجوِّي «دمَّرت واعترضت 33 طائرة أوكرانية من دون طيار في أجواء مناطق ليبتسك وروستوف وفولجوجراد». من ناحية أخرى حذَّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة من «مشكلات» مع فنلندا المجاورة بعدما انضمت إلى حلف شمال الأطلسي، معلنًا أنَّ موسكو ستنشئ منطقة عسكرية جديدة في شمال غرب بلاده ردًّا على هذه الخطوة. وتتشارك فنلندا حدودًا بطول 1340 كلم مع روسيا، وانضمت في أبريل الماضي إلى حلف شمال الأطلسي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا مطلع 2022. وعدَّ بوتين في تصريحات للتلفزيون الرسمي الروسي أنَّ الغرب «جرَّ فنلندا إلى الناتو. هل كان لدينا أي خلافات معها؟ كلُّ الخلافات، بما فيها تلك المرتبطة بالأراضي والعائدة إلى منتصف القرن العشرين، تمَّ حلُّها».