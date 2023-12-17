العالم اليوم - نائب رئيس الوزراء الروسي: ندرس تخفيضات إضافية لصادرات النفط

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 17 ديسمبر 2023 06:24 مساءً - أعلنت روسيا، الأحد، عزمها تخفيض صادراتها من النفط في ديسمبر الجاري، بما يعتبر موعدا أبكر من تعهد سابق، في إطار مساع من واحدة من أكبر الدول المصدرة للخام في العالم لدعم الأسعار.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية الرئيسية الثلاث عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، وهو كبير المسؤولين المعنيين بقطاع النفط والغاز لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قوله إن روسيا ستُعمق تخفيضاتها بما يتجاوز التخفيضات المتفق عليها بالفعل لهذا العام البالغة 300 ألف برميل يوميا.

ودعت السعودية وروسيا، أكبر بلدين مصدرين للنفط في العالم، في ديسمبر جميع أعضاء أوبك+ إلى الانضمام إلى اتفاق بشأن خفض الإنتاج بعد اجتماع لتكتل المنتجين.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نوفاك قوله "سنخفض بالفعل كميات أخرى في ديسمبر... وسنحدد الكميات بناء على نتائج ديسمبر. ربما يكون هناك 50 ألف برميل يوميا إضافية، وربما أكثر".

وتعهدت روسيا بخفض 300 ألف برميل يوميا مقارنة بصادرات مايو ويونيو، وبالبقاء عند هذا المستوى حتى نهاية العام.

وقالت الوكالات الروسية إن روسيا وافقت في ديسمبر على زيادة تلك التخفيضات إلى 500 ألف برميل يوميا في الربع الأول من عام 2024.

وقال نوفاك إنه بسبب الوعود التي قطعتها بلاده لأوبك+، فإن إجمالي صادرات روسيا من النفط في عام 2023 سيكون أقل من 247 مليون طن المستخدمة في توقعات الاقتصاد الكلي الرئيسية لروسيا.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" قد على توقعاتها لارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال العامين الجاري والمقبل دون تغيير عن الشهر السابق، بحسب تقريرها الشهري الصادر خلال ديسمبر الجاري.

وذكر التقرير أن المنظمة تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري بمقدار 2.46 مليون برميل يوميا إلى متوسط 102.1 مليون برميل مقابل حوالي 99.6 مليون برميل يوميا في 2022.

كما تتوقع أوبك أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في العام المقبل بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا، إلى متوسط 104.36 مليون برميل، دون تغيير عن توقعات الشهر السابق.

وقالت أوبك في تقريرها إنها لا تزال متفائلة بحذر بشأن العوامل الأساسية التي تؤثر على ديناميكيات سوق النفط في عام 2024.