الملك تشارلز الثالث يزور كاتدرائية القديس جورج للأقباط الأرثوذكس ببريطانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 ديسمبر 2023 06:31 مساءً - زار الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، كاتدرائية القديس جورج ستیفنیج - ھیرتفورد شایر للأقباط الأرثوذكس، وكان في استقباله الأنبا انجیلوس أسقف لندن للأقباط الأرثوذكس، وبمشاركة 500 من أفراد الكنيسة والشخصيات العامة، منهم سفير مصر في المملكة شريف كامل، والقنصل العام محمد أبو الخير، كريم أسعد عضو مجلس إدارة شركة المصريين في الخارج، مؤسس مقر الشركة ببريطانيا ورئيس شركة بروكس أند كمتون.

والتقى الملك تشارلز الثالث مع كريم أسعد وتبادلوا التهنئة بأعياد الميلاد، وعبر كريم أسعد عن سعادته والجالية القبطية والمصرية لهذه الزيارة ونقل مودة الشعب المصري لجلالة الملك ودعوته لزيارة مصر.

وعبر كريم أسعد عضو مجلس ادارة شركة المصريين بالخارج عن عظيم امتنانه للملك على زيارته ووقته وحبه ودفئه الحقيقيين، متمنيا له وللأمة والعالم البركة خلال فترة الأعياد، وهي فترة أمل وسط العديد من التحديات العالمية التي تؤثر على الكثير في هذا الوقت."

وأكد “أسعد” على أهمية ما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات تنموية واقتصادية كبيرة قائمة على أسس سليمة بهدف تحقيق حالة من النمو والرخاء الاقتصادي في اقرب وقت بفضل القيادة السياسية الحكيمة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أكد أن شركة المصريين في الخارج التي يصل رأس مالها مليار دولار الهدف منها الاستثمار في مصر بالعديد من القطاعات سواء القطاع اللوجستي وخدمات النقل والشحن او تكنولوجيا الاتصالات او الصناعات الغذائية وغيرها سيكون لها تواجد كبير كمظلة تجمع المصريين في الخارج تحت مظلة واحدة.

وأشار كريم أسعد إلى أن مجلس ادارة شركة المصريين بالخارج برئاسة المهندس أشرف دوس والعضو المنتدب المهندس تامر هدايت وجميع أعضاء مجلس الادارة يعملون ليل نهار وفي اجتماعات مستمرة لبدء وتحديد القطاعات الاقتصادية المستهدف الدخول فيها من خلال شركة المصريين بالخارج كمرحلة اولى وكذلك كيفية دخول أبناء الجاليات المصرية بالخارج للدخول كمساهمين بها للراغبين منهم.