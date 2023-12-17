كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا خطيرا بالقرب من جارتها الجنوبية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 ديسمبر 2023 06:31 مساءً - أفادت وكالة أنباء كوريا الجنوبية “يونهاب”، اليوم الأحد، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قبالة الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية.

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أن غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية وصلت إلى كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، وسط مخاوف من أن بيونج يانج قد تطلق صاروخا باليستيا عابرا للقارات هذا الشهر.

وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، دخلت الغواصة "يو إس إس ميسوري (SSN-780)"، وهي غواصة هجومية من فئة "فيرجينيا"، قاعدة بحرية رئيسية في بوسان، على بعد 320 كيلومترا جنوب شرق سيئول، في وقت سابق من اليوم، وفقا للبحرية الكورية الجنوبية.

وأضافت البحرية الكورية في بيان: "مع نشر الغواصة "يو إس إس ميسوري" نخطط لتعزيز التبادلات البحرية والتعاون مع الولايات المتحدة وتعزيز وضعنا الدفاعي المشترك".