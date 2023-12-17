العثور على إصابة جديدة بمتغير كورونا الجديد في الهند

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 ديسمبر 2023 06:31 مساءً - أبلغت السلطات الصحية في الهند، عن اكتشاف متغير فرعي جديد لفيروس كورونا، يدعى JN.1 موجود ولاية كيرالا، وفرضت وزارة الصحة الهندية المزيد من الإجراءات الاحترازية المضادة لانتشار عدوى فيروس كورونا.

حالة إصابة بمتغير كورونا الجديد في الهند

وبحسب ما نشر في صحيفة تايمز ناو نيوز، فإن السلالة المكتشفة حديثًا هي سليل متغير كوفيد BA.2.86، وتم تسجيلها كسبب للقلق والتدخل الفوري من قبل السلطات الطبية والصحية.

وفقا للبيانات الطبية، تم اكتشاف هذه الحالة من البديل الفرعي JN.1، في عينة امرأة تبلغ من العمر 79 عاما في ولاية كيرالا في 8 ديسمبر الحالي، وأظهر خبراء لصحة أيضًا إن عينة كبار السن قد أسفرت عن نتيجة إيجابية في اختبار RT-PCR، الذي تم إجراؤه في 18 نوفمبر.

وأشار الأطباء إلى أن السيدة كانت تعاني من أعراض خفيفة من الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا، وتعافت منها، وإن أكثر من 90% من الحالات في الهند في الوقت الحالي خفيفة.

وفي وقت سابق، تم اكتشاف مسافر هندي أيضا مع البديل الفرعي JN.1 في سنغافورة، كان الشخص من مواليد منطقة تيروشيرابالي في تاميل نادو وسافر إلى سنغافورة في 25 أكتوبر، ولم تلاحظ أي زيادة في الحالات في منطقة تيروتشيرابالي أو أماكن أخرى في تاميل نادو بعد اكتشاف السلالة فيها.

وأضح خبراء الصحة، أن المتغير الفرعي الذي تم تحديده لأول مرة في لوكسمبورغ، هو سليل متغير بيرولا BA.2.86، ويحتوي على عدد كبير من الطفرات الفريدة، لا سيما في بروتين السبايك، والتي قد تسهم في زيادة العدوى والتهرب المناعي.

وقالت وزيرة الصحة في ولاية كيرالا، فينا جورج، عن المتغير الجديد، إنه تم اكتشاف ذلك قبل أشهر لدى الركاب الهنود الذين تم فحصهم في مطار سنغافورة، وهو لا يدعو للقلق.

وقال مسؤول من المجلس الهندي للأبحاث الطبية، إنه تم اكتشاف الحالة الجديدة كجزء من نشاط المراقبة الروتينية المستمر لاتحاد الجينوم الهندي لـ SARS-CoV-2 (INSACOG).